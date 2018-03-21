21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна. Впервые он был проведен в 2006 году.

Podrobnosti.ua собрали 10 фактов о "солнечных людях", как их еще принято называть за их их доброжелательность, открытость и наивность.

1. Синдром Дауна - не болезнь, а генетическая аномалия, обусловленная наличием в клетках человека дополнительной, третьей хромосомы в 21 паре (21/3). Что еще определяется вашим генетическим составом? Цвет ваших глаз, цвет ваших волос, или насколько вы высокие.

2. Рождение ребенка с этим синдромом не зависит от образа жизни родителей, состояния здоровья, вредных привычек, питания, достатка, образования, религиозных убеждений, национальности. 80% этих детей рождается у молодых родителей (до 35 лет).

3. Примерно каждый 700-й младенец в мире имеет синдром Дауна. Ежегодно в Украине рождается около 450 таких детей.

4. "Солнечные дети" - так называют людей с синдромом Дауна за их доброжелательность, открытость и наивность. Они по-другому смотрят на вещи, иначе воспринимают мир: он кажется им добрее.

5. Социализация детей с синдромом Дауна способствует их адаптации. Чем больше они общаются с обычными сверстниками, тем менее заметно отставание в развитии, лучше психическое и физическое развитие таких детей. А обычные дети лучше развиваются, когда они рано узнают о разнообразии, доброте и дружбе.

6. Дети с синдромом Дауна не отстают в интеллектуальном развитии в общем смысле - у них, как и у всех детей, есть свои слабые и сильные стороны. Дети с синдромом Дауна одарены не меньше, чем обычные дети.

7. Одной из наиболее серьезных проблем для людей с синдромом Дауна является низкий мышечный тонус. Низкий мышечный тонус влияет на речь и моторные навыки. Помогает речевая и физическая трудотерапия.

8. Знакомство с одним человеком с синдромом Дауна, не означает, что все люди с синдромом Дауна такие же, как он. Мы все разные. Независимо от того, сколько хромосом у нас есть.

9. В Украине почти 80% родителей, у которых рождается малыш с синдромом Дауна, отказываются от ребенка еще в роддоме.

10. Люди не "страдают" от синдрома Дауна. В исследовании, проведенном Брайаном Скотко, 99% взрослых с синдромом Дауна сообщили, что они были счастливы в жизни.

Мы можем начать с малого - просто не отворачиваться от них, а воспринимать как равных.

Историю и традиции Всемирного дня человека с синдромом Дауна можно прочитать здесь.