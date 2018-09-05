В среду, 5 сентября, легендарному вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри исполнилось бы 72 год. Он умер в 1991 году от воспаления легких, которое протекало на фоне СПИДа. Несмотря на это, Фреди Меркьюри все еще помнят и любят. Он был одним из самых известных и талантливых вокалистов своего времени.

Смотрите самые интересные и малоизвестные факты из жизни звезды.

Настоящее имя Фредди Меркьюри - Фаррух Булсара. Официально будущая рок-звезда сменил имя в 1970 году. Когда к нему обращались как к Фарруху, Меркьюри приходил в ярость.

По национальности Меркьюри был парсом (этническая группа иранского происхождения, исповедующая зороастризм).

Окончив лондонский художественный колледж "Илинг", получил диплом дизайнера-графика. Эмблему группы The Queen, состоящую из знаков зодиака, Меркьюри придумал и нарисовал сам.

У Фредди Меркьюри были длительные (7 лет) отношения с Мэри Остин. В 1976 году артист признался ей в собственной бисексуальности, пара рассталась, однако до конца жизни они были близкими друзьями. Остин выполняла функции секретаря Меркьюри, по завещанию ей отошла часть состояния музыканта и его дом.

Его кумирами в музыке являлись Джон Леннон и Джими Хендрикс.

Наилучшим альбомом The Queen сам Меркьюри считал The Game (1980 год; включает такие песни, как Play the Game и Another One Bites the Dust).

Самой своей удачной песней артист считал Somebody To Love.

Любимым цветом артиста был желтый. Его именем назван особый сорт желтых роз.

Был страстным филателистом.

Перед одним из концертов в Британии Меркьюри подрался со своим тогдашним партнером Билли Рейдом. Тот до крови укусил музыканта за руку.

В ходе еще одной ссоры Рейд и Меркьюри кричали друг на друга несколько часов подряд, в итоге утром следующего дня артист потерял голос - и это накануне выступления в телешоу Saturday Night Live. Бригада медиков потратила массу сил и средств, чтобы к вечеру вокальные способности певца пришли в норму.

Будучи в туре по США, Фредди Меркьюри узнал, что его партнер Тони Бастин встречается с другим. Меркьюри потребовал, чтобы Бастин прилетел к нему и при встрече заявил, что между ними все кончено. Сразу после этого артист отправил неверного бойфренда обратно в Англию, а вернувшись с гастролей, отобрал кота.

Последнее выступление Меркьюри состоялось 8 октября 1988 года в Барселоне.

Концерт The Queen в Сан-Паулу в 1981 году вошел в историю как собравший наибольшее число слушателей, заплативших за билеты (251 000).

Заявление о том, что он болен СПИДом, артист сделал за день до кончины. Положительный же диагноз на СПИД Меркьюри поставили за четыре года до того, весной 1987-го.

По зороастрийской традиции человека хоронят, отдавая его тело грифам - чтобы не оскорблять огонь, воду, землю, воздух. Несмотря на это, Фредди Меркьюри был кремирован, так как британские законы допускают погребение либо посредством кремации, либо преданием земле. На похоронной церемонии певца, тем не менее, присутствовал зороастрийский священник.

Одна из версий гласит, что прах артиста развеян на его родине в Занзибаре. Согласно другой, это было сделано у Женевского озера, рядом с домом Меркьюри.

Фредди Меркьюри упоминается в предсмертной записке Курта Кобейна: лидер Nirvana говорит о своем восхищении коллегой, его способности принимать любовь публики.

The Queen - первая группа, которая стала использовать на концертах видеоэкраны, первая из групп классического рока, чьи записи скачаны в интернет-магазине iTunes более 2 млн. раз.

Ранее мы вспоминали, каким был легендарный певец Майкл Джексон.