18 января депутаты одобрили во втором чтении Закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Podrobnosti.ua собрали для вас основные положения закона.

Во-первых, закон о реинтеграции Донбасса предполагает признание Российской Федерации агрессором.



"Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что указанные действия грубо нарушают достигнутые на международном уровне договоренности.

Верховная Рада Украины определяет в законе, что вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путем организации и поддержки террористической деятельности.

В законе не выписана дата оккупации, но есть ссылки на ранее принятый закон, где такой датой определено 20 февраля 2014 года.

Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль. В законе сказано, что границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленному на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Министерством обороны Украины.

Правовой статус временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяется этим законом и общепризнанными принципами международного права.

Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, указанных в пунктах 1 - 3 части первой статьи 1 настоящего Закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав.

Деятельность вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации, противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

В рамках временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный настоящим законом и нормами международного права.

За государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности и другие права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Гогосударство Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мероприятий" от 12 февраля 2015 с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины", - говорится в статье 7.

Для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

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