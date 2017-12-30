Новый год уже близко, в связи с этим в Киеве пройдет масса мероприятий. Чтобы вы не пропустили ни одного из них - мы собрали их все в одном материале.

Украинцы будут дважды отдыхать по три дня подряд. В городской администрации сообщили о режиме работы общественного транспорта в столице на Новый год и Рождество-2018. В КГГА представили полную программу праздников вплоть до 19 января 2018 года - Крещения.

16 декабря начнут открываться локации в рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоРік на Софії", которые будут работать до 14 января 2018 на Софиевской, Михайловской площадях, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицы Аллы Тарасовой).

Зажгут главную елку страны традиционно на День Святого Николая - 19 декабря в 19:00 на Софиевской площади. Также в этот день предусмотрены зажжения районных новогодних елок. Встречать Новый год будут на Софиевской площади.

7 января 2018 на Софиевской площади состоится рождественское шествие звездочетов и концерт.

Новогодняя ярмарка, развлечения и активности для детей и взрослых "Новогодние приключения в Ледяном королевстве" будут проходить в парке имени Шевченко с 16 декабря 2017 до 14 января 2018 года.

С 16 декабря 2017 до 15 января 2018 в Мариинском парке состоится ряд активностей в рамках культурно-художественного проекта "Городок Санты".

С 17 до 29 декабря в театрально-зрелищных учреждениях культуры пройдут новогодне-рождественские праздничные мероприятия для детей, требующих особого социального внимания и поддержки - учащихся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования города Киева.

В частности, в Национальном цирке Украины (площадь Победы, 2) состоится спектакль "Новогодняя фантазия", в Национальном дворце искусств "Украина" (улица Большая Васильковская, 103) - спектакль "Похититель Рождества".

С 18 до 20 декабря для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки состоится праздник Святого Николая.

19 декабря 2017 на Контрактовой площади развернутся новогодне-рождественская ярмарка и ледовый каток, которые будут работать до 16 января 2018 года.

В День Святого Миколая с 14:00 до 18:00 пройдет социально-культурное мероприятие "Торжественное шествие волонтеров - помощников Святого Миколая" по маршруту: Почтовая площадь - улица Сагайдачного - Контрактовая площадь - Андреевский спуск - улица Владимирская - улица Большая Житомирская - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софиевская площадь.

Для детей разных социальных категорий продлятся новогодние представления "Ходит по земле Святой Миколай" в Колонном зале Киевской городской государственной администрации 19-20 декабря.

22 декабря с 10:00 до 16:00 состоится благотворительное мероприятие для детей разных социальных категорий "С теплом в сердце".

С 22 декабря 2017 до 14 января 2018 в Центральном доме художника (улица Сечевых Стрельцов 1-5) продлится культурно-художественный проект "Всеукраинская рождественская выставка".

С 23 декабря 2017 до 14 января 2018 киевляне и гости города смогут посетить фестиваль "Carol-fest" в Центральном парке культуры и отдыха.

В рамках фестиваля для всех желающих в Крещатом парке на площадке возле арки Дружбы народов будет работать Новогодний DJ-базар и состоится Украинская коляда в Городском саду, на территории, прилегающей к Летней эстраде.

26 декабря 2017 - 9 января 2018 все желающие смогут посетить Праздничную тематическую ярмарку, парк сказочных скульптур и аттракционов "Сказки старого Подола" на Контрактовой площади (сквер у памятника Петру Сагайдачному).

9 и 10 января состоятся Всеукраинские соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты - 2018" на легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (улица Павла Тычины 18).

Крещение будут праздновать 19 января с 14:00 до 15:00 в Гидропарке (возле часовни в честь Крещения Господня).

Если вы до сих пор не знаете в чем встречать Новый 2018 год - у нас вы найдете главные цвета и фасоны приближающегося года.