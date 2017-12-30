На смену обаятельному Петуху в 2018 году придет желтая земляная Собака. Она принесет нам спокойствие и стабильность, а приоритетами станут семья, любовь, дружба и верность. Однако вы должны знать, что собака любит вкусную и сытную еду.

Новогодний стол обязательно накрывайте с учетом предпочтений хозяйки года. Так как собака - это в первую очередь хищник, то сделайте акцент на мясных блюдах.

Что обязательно должно стоять на новогоднем столе:

мясо

овощи (особенно желтые и оранжевые)

фрукты

легкие десерты

напитки (безалкогольные и спиртные)

Основное блюдо обязательно должно быть мясным: стейки, рулька, отбивные, шашлык и прочее. Также приветствуются различные мясные закуски: нарезанная ветчина или колбаса, холодец и паштет.

Из овощей приготовьте гарниры и салаты, которые прекрасно дополнят изобилие мясных блюд.

Десерты должны быть легкие и полезные: фруктовые салаты, творожные блюда, пудинг, желе, мороженое и фруктовые торты. Рекомендуем пить соки и негазированные напитки, алкоголь можете выбирать любой крепости.

Что нельзя ставить на новогодний стол в 2018 году:

жирное мясо

копчености

острые блюда

соления

очень сладкие десерты

Следуйте этим основным принципам новогоднего меню, и ваше застолье пройдет задорно и сытно.

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