Новый год-2018: что обязательно должно быть на столе [ Редактировать ]
На смену обаятельному Петуху в 2018 году придет желтая земляная Собака. Она принесет нам спокойствие и стабильность, а приоритетами станут семья, любовь, дружба и верность. Однако вы должны знать, что собака любит вкусную и сытную еду.
Новогодний стол обязательно накрывайте с учетом предпочтений хозяйки года. Так как собака - это в первую очередь хищник, то сделайте акцент на мясных блюдах.
Что обязательно должно стоять на новогоднем столе:
- мясо
- овощи (особенно желтые и оранжевые)
- фрукты
- легкие десерты
- напитки (безалкогольные и спиртные)
Основное блюдо обязательно должно быть мясным: стейки, рулька, отбивные, шашлык и прочее. Также приветствуются различные мясные закуски: нарезанная ветчина или колбаса, холодец и паштет.
Из овощей приготовьте гарниры и салаты, которые прекрасно дополнят изобилие мясных блюд.
Десерты должны быть легкие и полезные: фруктовые салаты, творожные блюда, пудинг, желе, мороженое и фруктовые торты. Рекомендуем пить соки и негазированные напитки, алкоголь можете выбирать любой крепости.
Что нельзя ставить на новогодний стол в 2018 году:
- жирное мясо
- копчености
- острые блюда
- соления
- очень сладкие десерты
Следуйте этим основным принципам новогоднего меню, и ваше застолье пройдет задорно и сытно.
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