Что нельзя готовить на Новый год 2018 [ Редактировать ]
В прошлом году, 2017, на новогодний стол не рекомендовалось подавать блюда из птицы. А вот, что нельзя готовить на Новый год 2018? Давайте узнаем, что не любит желтая земляная Собака.
Что категорически не стоит ставить на стол в Новый год 2018:
- Хозяйка года не любит рыбу. Ей противопоказаны сорта, где много мелких костей, поэтому необходимо исключить из новогоднего меню всякую речную рыбу: карп, щука и т.п.
- Не придется ей по вкусы, привычные для нас, "селедка под шубой". Салаты с икрой, семгой и другой красной рыбой лучше отложить до лучших времен.
- Необходимо отказаться и от модных сейчас суши и роллов.
- При подготовке мясной нарезки необходимо убедиться, чтобы не было конины или конской колбасы. Как известно, собаки не любят эту породу животных.
- Так же, как утверждают астрологи, нужно исключить из меню ломаную лапшу. Оказывается, от длины лапши зависит долголетие.
- Не следует дразнить собачку и блюдами, вроде хот-догов и иных фаст-фудов.
- Нежелательно подавать на стол: квас, пиво, лимонад. Сварите обычный компот или сделайте морс и сок.
- Не будет приветствовать хозяйка года и крепкие напитки. Наверное, вы видели в жизни, как собака реагирует на выпивших людей.
А еще совет: приготовление блюд лучше завершить к обеду, чтобы к Новому году вы успели отдохнуть и выглядели свежей и жизнерадостной.
Хозяйке года не понравится, если вы будете разбитой и не сможете весело и беззаботно встречать праздник.
Читайте также, что обязательно должно стоять на новогоднем столе в 2018 году, а также какие существуют приметы и суеверия в Новый год 2018.
по теме
Новый год-2018: что обязательно должно быть на столе
На смену обаятельному Петуху в 2018 году придет желтая земляная Собака.
Приметы и суеверия на Новый год 2018
А вы знаете, как правильно провести старый 2017 -й год и встретить 2018-й, чтобы он стал светлым и безоблачным?
1 января: приметы и суеверия на первый день Нового года
В народе говорят, как начнешь Новый год, так его и проживешь.
Новый год 2018: от каких блюд лучше отказаться
Изобилие мяса, майонеза, алкогольных напитков, тортов и прочих продуктов уж точно не принесет пользу здоровью и, уж тем более, фигуре.
Новогодние традиции: как готовятся к празднику в разных уголках планеты
Мир во всю готовится к приходу нового года. В разных странах его встречают по-своему.