В прошлом году, 2017, на новогодний стол не рекомендовалось подавать блюда из птицы. А вот, что нельзя готовить на Новый год 2018? Давайте узнаем, что не любит желтая земляная Собака.

Что категорически не стоит ставить на стол в Новый год 2018:

Хозяйка года не любит рыбу. Ей противопоказаны сорта, где много мелких костей, поэтому необходимо исключить из новогоднего меню всякую речную рыбу : карп, щука и т.п.

: карп, щука и т.п. Не придется ей по вкусы, привычные для нас, "селедка под шубой". Салаты с икрой, семгой и другой красной рыбой лучше отложить до лучших времен.

Необходимо отказаться и от модных сейчас суши и роллов.

При подготовке мясной нарезки необходимо убедиться, чтобы не было конины или конской колбасы. Как известно, собаки не любят эту породу животных.

Так же, как утверждают астрологи, нужно исключить из меню ломаную лапшу. Оказывается, от длины лапши зависит долголетие.

Не следует дразнить собачку и блюдами, вроде хот-догов и иных фаст-фудов.

Нежелательно подавать на стол: квас, пиво, лимонад. Сварите обычный компот или сделайте морс и сок.

Не будет приветствовать хозяйка года и крепкие напитки. Наверное, вы видели в жизни, как собака реагирует на выпивших людей.

А еще совет: приготовление блюд лучше завершить к обеду, чтобы к Новому году вы успели отдохнуть и выглядели свежей и жизнерадостной.

Хозяйке года не понравится, если вы будете разбитой и не сможете весело и беззаботно встречать праздник.

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