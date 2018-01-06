Зимние праздники 2018: календарь гаданий [ Редактировать ]
С приходом зимы начался сезон гаданий. В эти дни испокон веков девушки пытались узнать, какая судьба их ждет. Кто шутки ради, а кто в надежде на скорое замужество. Говорят, что Рождественские гадания довольно часто сбываются. Предлагаем вам календарь гаданий на зимние праздники.
Во время приготовления гадательного блюда тоже не теряли бдительность, зорко следили: чей вареник первым всплывет - та замуж первой и выйдет!
С 6 по 18 января - Святки. Время от Навечерия Рождества Христова до Крещенского Сочельника - оптимальное время для всевозможных гаданий. Гадать на Святки можно в любой вечерок!
Но есть нюансы. Двенадцать волшебных дней Рождества делятся на святые и страшные вечера, когда отвечать на ваши вопросы приходят темные силы...
С 5 по 13 января - Святые вечера. Люди верили, что в этот день на все вопросы им отвечают посланники Небес!
С 14 по 18 января - Страшные вечера, когда на вопросы отвечает нечистая сила. Непосвященным гадать не рекомендовалось, поскольку в этот временной промежуток темные силы вступают в особую власть и могут воспользоваться доверием простодушных.
Вечер с 18 на 19 января - Крещенский вечерок, лучший день для гаданий во всем году!
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