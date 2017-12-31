Новогодний стол - это самая ответственная и сложная задача. Ведь в этот праздник важно сохранить волшебную атмосферу вечера. Угощения должны быть не только вкусными, но и красивыми, оригинальное.

Важно помнить, что даже самое простое блюдо будет прекрасно смотреться на праздничном столе, если его правильно подать. Предлагаем вам несколько идей оформление закусок, который выгодно украсят ваш стол и придадут праздничноенастроение.

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