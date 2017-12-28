Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2018 году (видео) [ Редактировать ]
Портал IMDb опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года, основанный на предпочтениях пользователей.
Возглавили его фильмы студии Marvel. Так, безусловным лидером стала картина "Мстители 3: Война бесконечности".
На втором месте оказался фантастический боевик "Черная пантера".
Тройку лидеров замыкает фильм "Дэдпул 2", который также посвящен популярному герою из комиксов Marvel.
Остальные места в первой десятке лидеров распределились между проектами:
- "Мир Юрского периода 2"
- "Tomb Raider: Лара Крофт"
- "Тихоокеанский рубеж 2"
- "Хищник"
- "Восемь подруг мисс Оушен"
- "Миссия невыполнима 6"
- "Соло: Звездные войны. Истории".
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