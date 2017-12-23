74-летний мужчина, который якобы лишился девственности с инопланетянкой и является отцом нескольких десятков их детей, теперь рисует яркие образы их романтических встреч.

По словам Дэвида Хаггинса, существо с внеземным именем Кресинт - не единственный у него партнер, сообщает Mirror.

Житель Нью-Йорка утверждает, что в первый раз встретился с инопланетной цивилизацией, когда ему было 8 лет. Когда ему исполнилось 17 лет, их встречи приняли другой оборот и он впервые занялся сексом с Кресинт.

Сейчас он отец более 60 детей - полулюдей, полупришельцев.

По мнению Дэвида, изначально его использовали для программы размножения инопланетян, но спустя время они с Кресинт влюбились в друг друга.

"Я гулял по лесу, когда увидел девушку, сидящую под деревом. Она приблизилась ко мне, и я сразу возбудился. Она смотрит на меня, и я падаю и достигаю кульминации, довольно болезненной. Потом я смотрю ей в глаза и теряю сознание. У нее было очень красивое тело. Единственное, что отличало ее от обычной девушки, - это длинные ногти и большие глаза, а ее лицо было бледным", - рассказал Дэвид Хаггинс.

Ранее сообщалось, что 26-летняя девушка занялась любовью с мужчиной из прошлого.