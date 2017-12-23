Ангела Меркель и Еммануель Макрон призвали соблюдать перемирие на Донбассе. В своем новом совместном заявлении канцлер Германии и президент Франции еще раз напомнили, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Кроме того, европейские лидеры потребовали ускорить процесс обмена пленными, о котором ранее договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Политики также предложили Москве «вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, который "играет важную роль в обеспечении безопасности наблюдателей ОБСЕ".