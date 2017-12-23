Оружие США Украина будет использовать на Донбассе - Порошенко [ Редактировать ]
Украина все же получит летальное оборонительное оружие из США. Это подтвердил Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он отметил, что это решение руководства США было озвучено во время его разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Президент отметил, что американское вооружение украинские военные будут использовать на Донбассе исключительно в целях обороны.
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США предоставят Украине оборонительное оружие - СМИ
Америка предоставит Украине оружие. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, его цитирует информагенство Reuters. Помощь носит исключительно оборонительный характер, - сказано в документе, - для того, чтобы Киев мог защитить территориальную целостность и сдержать дальнейшую агрессию.
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