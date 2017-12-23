Украина все же получит летальное оборонительное оружие из США

Украина все же получит летальное оборонительное оружие из США. Это подтвердил Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он отметил, что это решение руководства США было озвучено во время его разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Президент отметил, что американское вооружение украинские военные будут использовать на Донбассе исключительно в целях обороны.