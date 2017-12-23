В лондонском зоопарке произошел пожар. Огонь быстро охватил близлежащее кафе, сувенирную лавку и перекинулся на зону для кормления животных. На место происшествия прибыли 70 пожарных. Только через три часа пожар удалось локализовать.

В результате, пострадали восемь человек. Шестеро из них, отравились угарным газом и двое получили незначительные травмы.

Лондонский зоопарк был основан в 1828 году и является одним из самых старых в мире. Сейчас он закрыт. Когда возобновит свою работу - администрация не сообщает.