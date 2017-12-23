В Испании 45 человек пострадали в железнодорожной аварии [ Редактировать ]
В Испании пассажирский поезд налетел на заграждение. В результате аварии 45 человек получили ранения. Четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии, за их жизни сейчас борются медики. У остальных - синяки и ушибы.
Авария произошла на станции возле Мадрида. Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, в момент столкновения скорость поезда была невысокой. Точные причины аварии пока неизвестны. Идет расследование.
"Пассажирам сказали, что поезд прибыл на станцию, но в последний момент он разбился, а в это время как люди уже стояли, да еще и в двухуровневом поезде. Большинство раненых получили травмы, когда спускались со второго этажа поезда на первый", - рассказал мэр города Алькала-де-Энарес Хавьер Родригес.
"У поезда были проблемы с торможением. В момент столкновения некоторые люди находились на лестнице, они уже были готовы выбраться из поезда. Теперь большинство проблем - это травмы, есть пострадавшие и с сотрясением мозга", - говорит начальник службы экстренной помощи Луис Пардильос.
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