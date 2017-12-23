Соединенные Штаты могут лишить Украину некоторых торговых преференций. Решение принял сам Дональд Трамп. Об этом говорится в письме американского лидера Конгрессу, которое обнародовала пресс-служба Белого дома.

Трамп обеспокоен нарушением прав интеллектуальной собственности в Украине. И призывает Киев изменить эту ситуацию. Напомню, речь идет о беспошлинной торговле. С июля 2015 года Киев получил возможность экспортировать в Соединенные Штаты около 5 тысяч товаров без уплаты таможенных пошлин.