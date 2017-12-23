Выборы в Каталонии усугубили политический конфликт [ Редактировать ]
Испанский суд предъявил обвинения еще трем сепаратистским лидерам Каталонии, несмотря на победу сторонников независимости региона на выборах. Перевыборы не решили политический конфликт, ситуация только усугубилась. Продолжит - Елена Абрамович.
Рекордно высокая явка на выборах - 82% - не помогла Испании найти выход из политического тупика. Большинство поддержало партии, которые выступают за независимость. Впрочем, о победе заявили обе стороны.
Сторонники единства Испании в этот раз получили на 4% больше голосов, чем на выборах двухлетней давности. Сепаратисты потеряли долю процента.
Отстраненный от власти каталонский лидер Карлес Пучдемон призвал испанского премьера Мариано Рахоя к переговорам. И обратился к лидерам Евросоюза с просьбой отреагировать на результаты. Так как после выборов в Еврокомиссии опять повторили, что поддерживают Мадрид и испанскую конституцию.
"Я не прошу Еврокомиссию изменить свое мнение. Они имеют право поддерживать стратегию Мариано Рахоя, даже если это не работает. Но поскольку мы победили на выборах, я прошу выслушать нас.
Услышать семь с половиной миллионов европейских граждан, которые выразили свое мнение, продемонстрировали историческую явку. Я считаю, мы заслужили право быть услышанными", - заявил отстраненный глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.
Услышать победителей пообещал Мариано Рахой. Ему не удалось осуществить план восстановления единства страны с помощью выборов - силы "конституции" набрали недостаточно голосов. Рахой заявил: готов сотрудничать с новым правительством Каталонии. Но подчеркнул: только до того момента, пока все будет в рамках закона.
"Я намерен поддерживать диалог с любым правительством, которое будет сформировано после этих выборов в Каталонии. Но я также приложу усилия, чтобы закон соблюдали, напоминаю вам это еще раз. Надеюсь, что найдется правительство, которое откажется от односторонних решений и не будет ставить себя выше закона", - говорит премьер министр Испании Мариано Рахой.
Тем временем сразу после выборов испанский суд предъявил обвинения в мятеже и растрате госсредств еще трем сепаратистским лидерам. Судебные повестки вручили членам так называемого "Стратегического комитета" - группе политиков, которые разрабатывали план референдума и провозглашения независимости.
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