В Кировоградской области нашли свалку с тоннами отработанной техники [ Редактировать ]
Угроза эко-катастрофы. Уже у нас. В Кировоградской области, под Александрией. Там бывшую автобазу угольного предприятия превратили в кладбище отработанной офисной и бытовой техники. Тонны пластика отравляют окружающую среду.
Как выяснили наши корреспонденты, вредоносные отходы появились далеко не вчера. Но правоохранители обратили внимание на них лишь после того, как в интернете появилось видео.
Это видео появилось в сети несколько дней назад. Тонны разобранной техники на территории бывшей автобазы в селе Марто-Ивановка, под Александрией. В нескольких сотнях метров от водоема.
"Частина від принтера, частина від електрочайника, ось, також частина від принтера, і це частина від принтера", - показывает инспектор муниципальной полиции Александрийского горсовета Александр Коваленко.
Инспекторы утверждают: на незаконной свалке как минимум десять самосвалов мусора. И уверяют - появился он здесь - не вчера.
"Просто територія закрита і сюди доступ сторонніх осіб закритий і тому його так довго й не виявляли", - объясняет инспектор муниципальной полиции Александрийского горсовета Сергей Грищенко.
Территория бывшей автобазы - закрыта. Предприятие сейчас находится в стадии ликвидации, однако все имущество охраняется. И грузовики с отходами здесь не могли не заметить.
Увидев нашу съемочную группу, сторожа спешно скрылись. А вот владелец соседнего помещения уверяет: мусор сюда не только свозят, но и сжигают.
"У нас помещение вот, мы тут скраю находимся, что туда мы туда вообще не лезем. Я первый раз про то что туда мусор сбрасывают узнал, когда случился пожар летом. Потом туда пошли, а там такие залежи, сам в шоке был", - рассказывает предприниматель Александр.
На месте свалки уже работают муниципальные инспекторы. Впрочем, даже если мусорщиков поймают на гарячем, они отделаются штрафом в несколько тысяч гривен.
"Незаконне звалище пластикових відходів, які за своєю структурою дуже заважають і дуже вредні для охоронного середовища, по даному факту було проведено обстеження даного мусорозвалища і задокументований даний факт , про що був складений протокл про адмінпорушення винних осіб, на даний час проводиться розслідування по виявленню і встановленню винних осіб , які зробили таке зло", - говорит инспектор муниципальной полиции Александрийского горсовета Александр Коваленко.
А вот городская полиция в незаконной свалке состава преступления пока не видит. Говорят, что к ним никто не обращался с жалобой. И нужно еще доказать, что мусор наносит вред окружающей среде.
Утилизировать же отходы должен собственник площадки, если его, конечно, найдут. В противном случае, придется выделять деньги из городского бюджета.
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