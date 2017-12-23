Как склеить разбитое стекло без клея, пришельцы с какой планеты вторглись в Америку и как Санта Клаус оказался в одном аквариуме с акулами. Об этом и не только смотрите в нашем обзоре.

"Ми любим нашего президента" и "Продолжай в том же духе". С такими плакатами восторженная толпа встретила Дональда Трампа в аэропорту Флориды, куда он прилетел на Рождественские каникулы.

Тот, прежде чем сесть в машину, раздал фанатам автографы. Толпа благодарила за налоговые нововведения. Закон, принятый на этой неделе, облегчает налоговое бремя для разного рода плательщиков. Но больше всего выигрывают крупные бизнесмены. Налоговая ставка для компаний снизилась с 35 - до 21 процента.

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Дирижабль или инопланетное вторжение? Компания Илона Маска "Спейс Икс" запустила ракету носитель "Фалькон 9" с космодрома в штате Калифорния. Жители городов поблизости, заметив в небе светящийся объект, не сразу определили его происхождение.

Вокруг ракеты в соцсетях выстраивались разные гипотезы: корабль с пришельцами, дирижабль, ракета из КНДР. Но оказалось все гораздо прозаичнее. Всего-то "Фалькон 9" с десятком спутников связи.

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Разбитый бокал не склеить. Как бы не так! Японские ученые изобрели склеивающееся стекло. В его составе - легкий полимер. Поэтому при малейшем надавливании осколки соединяются, тогда так обычное стекло восстанавливается путем плавления.

Изобретатель новинки говорит: хорошо бы из этого материала делать экраны смартфонов. Тогда неуклюжие владельцы могли бы не бояться на каждом шагу в дребезги разбить свой телефон.

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Сантамарафон. Сотни Пекинцев в красных костюмах и с белой бородой устроили забег вдоль местного центрального парка. Сначала долго разминались, чтобы ничего не повредить. А во время бега собирали наклейки.

Кто к финишу прибыл с наибольшим их количеством - получил медаль и подарки. По словам организаторов, акция должна напомнить жителям города о приближающихся праздниках и прежде всего о том, что они здоровы и счастливы.

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Впервые за 4 месяца молчания куранты легендарного лондонского "Биг-Бена" показали признаки жизни. В августе их отправили на ремонт на 4 года. За это время планируют перебрать механизм боя и хода часов, а также отреставрировать все 4 циферблата.

Но в качестве исключения, в последние выходные перед рождеством "большой Бен" порадовал всех традиционным звучанием.

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Сменил санки с оленями - на подводную маску и кислородный баллон. В Парижском океанариуме отважный водолаз в костюме Санта Клауса нырнул в аквариум с акулами. Работники говорят, что риск был минимальный, так как акул кормят хорошо.

Но, тем не менее, детей просили не шуметь и не фотографировать со вспышкой, чтоб лишний раз не раздражать хищника. Подобное шоу тут уже вошло в традицию. Его проводят 61 год подряд.