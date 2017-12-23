В Харькове мужчина накинулся на прохожих с ножом [ Редактировать ]
В центре Харькова мужчина, 30-летний гражданин Азербайджана, накинулся на людей, которые пытались задержать его после ограбления.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.
"Установлено, что злоумышленник заметил у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 000 гривен. Мужчина стал преследовать потерпевшую, и, когда поблизости не оказалось людей, выхватил из ее рук телефон и начал убегать. Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и стал им размахивать. Прохожие вызвали полицию", - сообщили в полиции.
Отмечено, что следователи Киевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, под Харьковом мужчина обстрелял авто полиции и убил себя.
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