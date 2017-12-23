На Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Тембин, уже погибли около 200 человек. Об этом сообщает DW.

В сообщении отмечено, что наибольшие потери понесла провинция Северный Ланао, где погибли по меньшей мере 127 человек и еще 69 пропали без вести. В свою очередь 47 человек погибли в провинции Северная Замбоанга, 18 - в Южном Ланао, еще восемь - в провинциях Букиднон, Западный Мисамис и городе Илиган.

Накануне в южном регионе Минданао шторм Тембин заставил более 75 тысяч человек покинуть свои дома. В различных регионах Филиппин шторм разрушал дома рыбаков, выкорчевывал кокосовые пальмы и привел к подтоплению автодорог. Сейчас в пораженных районах работают спасательно-поисковые команды.

Напомним, что также на Филиппинах шторм "Кай-Так" забрал жизни 26 человек.

