В Индии произошла перестрелка между военными, есть погибшие [ Редактировать ]
В Индии четверо солдат погибли, когда пакистанские силы открыли огонь на де-факто границе в спорном регионе Кашмир. Об этом сообщает Радио Свобода.
В сообщении отмечено, что пакистанские силы открыли стрельбу по индийским позициям в округе Раджоури. Индийская сторона назвала это "неспровоцированным нарушением режима прекращения огня". Позиции Пакистана относительно обвинений Индии нет.
Согласно сообщениям, после сегодняшних событий в нескольких пунктах вдоль границы были слышны обстрелы. Как сообщается, на линии фактически границы, разделяющей Кашмир между Индией и Пакистаном, часто происходят вооруженные столкновения между военными обеих сторон.
Напомним, что в Испании в перестрелке погибли трое человек.
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