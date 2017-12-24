В Индии четверо солдат погибли, когда пакистанские силы открыли огонь на де-факто границе в спорном регионе Кашмир. Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении отмечено, что пакистанские силы открыли стрельбу по индийским позициям в округе Раджоури. Индийская сторона назвала это "неспровоцированным нарушением режима прекращения огня". Позиции Пакистана относительно обвинений Индии нет.

Согласно сообщениям, после сегодняшних событий в нескольких пунктах вдоль границы были слышны обстрелы. Как сообщается, на линии фактически границы, разделяющей Кашмир между Индией и Пакистаном, часто происходят вооруженные столкновения между военными обеих сторон.

Напомним, что в Испании в перестрелке погибли трое человек.