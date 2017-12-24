В Испании в результате взрыва бытового газа в автономном сообществе Мурсия один человек получил ранения. Об этом сообщает The Sun.

В сообщении говорится, что взорвался баллон с бутаном на продовольственном рынке. В момент происшествия на рынке было много людей. Правоохранители эвакуировали район.

Спасатели рассказали изданию, что одна женщина была госпитализирована с ранением ног.

Напомним, что в Германии полицейские взорвали подарки для бездомных.