В Испании прогремел взрыв на рынке [ Редактировать ]
В Испании в результате взрыва бытового газа в автономном сообществе Мурсия один человек получил ранения. Об этом сообщает The Sun.
В сообщении говорится, что взорвался баллон с бутаном на продовольственном рынке. В момент происшествия на рынке было много людей. Правоохранители эвакуировали район.
Спасатели рассказали изданию, что одна женщина была госпитализирована с ранением ног.
Напомним, что в Германии полицейские взорвали подарки для бездомных.
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