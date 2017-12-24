В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что последние санкции Организации Объединенных Наций (ООН) против Северной Кореи является актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны. Об этом передает Reuters.

"Соединенные Штаты, полностью испуганные нашим достижением и завершением испытания ядерных вооружений, все больше и больше борются с тем, чтобы навязывать нам самые суровые санкции и оказывать давление на нашу страну", - сказали в министерстве.

Также в МИД заявили, что власти будут продолжать работу по укреплению "ядерного сдерживания", которое "направленно на коренное искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США".

Напомним, что 22 декабря Совет безопасности ООН в очередной раз ужесточил санкции против Северной Кореи из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний