Враг нарушает перемирие на Донбассе: украинский военный погиб от выстрела снайпера [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, который вступил в силу 23 декабря.
В пресс-центр АТО сообщают, что террористы вели огонь вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.
По информации штаба, в результате выстрела вражеского снайпера погиб один украинский военный.
Напомним, с 23 декабря, вдоль линии разграничения, должно было начаться перемирие в связи с рождественскими и новогодними праздниками.
Соответствующие договоренности были достигнуты 20 декабря во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Тогда же стороны подтвердили приверженность бессрочного прекращения огня.
При этом, боевики не соблюдают режим прекращения огня.
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