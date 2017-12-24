За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, который вступил в силу 23 декабря.

В пресс-центр АТО сообщают, что террористы вели огонь вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

По информации штаба, в результате выстрела вражеского снайпера погиб один украинский военный.

Напомним, с 23 декабря, вдоль линии разграничения, должно было начаться перемирие в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Соответствующие договоренности были достигнуты 20 декабря во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Тогда же стороны подтвердили приверженность бессрочного прекращения огня.

При этом, боевики не соблюдают режим прекращения огня.