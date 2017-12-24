Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с призывом к "революционному наступлению" на антисоциалистические явления. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передает РИА Новости.

"На фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются полностью лишить нас суверенитета, права на существование и развитие, антисоциалистические явления очень сильно грозят парализовать революционное и классовое сознание нашей молодежи и народа, подорвать нашу социалистическую революционную позицию", - сказал Ким Чен Ын.

Ким не стал уточнять конкретные явления, против которых должна вестись борьба. Однако призвал к тому, что "истинные человеческие отношения и превосходная социалистическая мораль воцарились во всем обществе".

Ранее сообщалось, что КНДР считает "актом войны", введенные против не санкции ООН.