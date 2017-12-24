24 декабря, отмечается Сочельник, который приходится в канун католического Рождества. Примечательно, что название этого дня взято от слова "сочиво" - лепешки на конопляном масле, которые пеклись на Рождество.

В целом 25 декабря Рождество отмечают жители Западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, стран Африки и Азии. В более чем 140 странах это государственный праздник.

Традиции и приметы

По традиции пищу не употребляли до первой вечерней звезды, а лепешки ели только после литургии, которая проводилась вечером.

Вечернюю трапезу на Сочельник возглавляет отец семейства, а перед самим застольем читают отрывок Евангелия и общую семейную молитву.

Во время праздничного ужина все участники застолья обмениваются облатками - пластинками пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. При этом, отламывая и передавая кусочек облатки принято произносить доброе пожелание.

Также принято оставлять за столом незанятое место для гостя, который может прийти в дом на Рождество. Примечательно, что этот обычай считается знаком памяти о близких людях, которые не могут встретить праздник вместе с семьей.

В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в церковь, которая обычно открыта с раннего утра. Готовится праздничный ужин Сочельника, по традиции состоящий из постных блюд.

После ужина Сочельника вся семья идет на Рождественскую мессу, обязательное присутствие на которой является общей католической рождественской традицией для всех верующих

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