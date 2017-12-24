В Китае самый крупный в мире самолет-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, в воскресенье, 24 декабря успешно завершил первый тестовый полет. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09:38 по местному времени (03:38 по Киеву). Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи метров.

Самолет сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников. В ходе испытательного полета главным образом проводилась проверка летных характеристик самолета, маневренность и стабильность. На борту самолета находились четыре члена экипажа.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года, самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.

Воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.

Кроме этого, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса - 39,3 метра, размах крыльев - 38,8 метра, а максимальная дальность полета - 4,5 тысячи километров.

Напомним, в США испытали самый большой в мире самолет-ракетоноситель.