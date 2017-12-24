Помимо приготовлений к Новому году - еда, гости, программа развлечений на праздники - необходимо подготовить и себя.

Ниже несколько советов, которые помогут немного подтянуться к 31 декабря.

Пейте меньше "жидких" калорий

Сократите употребление кофейных напитков, соков и газированной воды. Пейте чай и кофе без сахара и добавьте как можно больше простой воды.

Откажитесь от сыра

Сыр - вкусный, но калорийный и жирный продукт. Лучше замените ломтик чеддера кусочком куриной грудки.

Исключите сладкое

До Нового года осталась всего неделя, поэтому провести ее без сахара - отличный вариант для похудения. Если будет очень трудно, воспользуйтесь помощью йогуртов или фруктов.

Замените обычные супы вегетарианскими крем-супами - они гораздо менее калорийны. Одна порция овощного супа содержит всего 80 ккал.

Делайте разгрузочные дни дважды в неделю

Не нужно голодать, достаточно будет просто день посвятить только сырым или вареным овощам, кашам и зерновому хлебу. Откажитесь от масла и животного белка.

Ешьте сложные углеводы

Они долго усваиваются, не являются калорийными и хорошо насыщают организм. Налегайте на гречку, рис, бобы и киноа.

Ешьте меньше соли

Переизбыток соли ведет к задержке воды в организме, из-за чего вы можете выглядеть немного "надутыми". Несколько дней без соли - и вы увидите эффект.

Замените мясо рыбой

Не ешьте за 3 часа до сна

Можно выпить стакан кефира перед сном

Читайте также о том, от каких блюд в Новый год лучше отказаться.