Новый год 2018: как похудеть за неделю до праздников [ Редактировать ]
Помимо приготовлений к Новому году - еда, гости, программа развлечений на праздники - необходимо подготовить и себя.
Ниже несколько советов, которые помогут немного подтянуться к 31 декабря.
Пейте меньше "жидких" калорий
Сократите употребление кофейных напитков, соков и газированной воды. Пейте чай и кофе без сахара и добавьте как можно больше простой воды.
Откажитесь от сыра
Сыр - вкусный, но калорийный и жирный продукт. Лучше замените ломтик чеддера кусочком куриной грудки.
Исключите сладкое
До Нового года осталась всего неделя, поэтому провести ее без сахара - отличный вариант для похудения. Если будет очень трудно, воспользуйтесь помощью йогуртов или фруктов.
Замените обычные супы вегетарианскими крем-супами - они гораздо менее калорийны. Одна порция овощного супа содержит всего 80 ккал.
Делайте разгрузочные дни дважды в неделю
Не нужно голодать, достаточно будет просто день посвятить только сырым или вареным овощам, кашам и зерновому хлебу. Откажитесь от масла и животного белка.
Ешьте сложные углеводы
Они долго усваиваются, не являются калорийными и хорошо насыщают организм. Налегайте на гречку, рис, бобы и киноа.
Ешьте меньше соли
Переизбыток соли ведет к задержке воды в организме, из-за чего вы можете выглядеть немного "надутыми". Несколько дней без соли - и вы увидите эффект.
Замените мясо рыбой
Не ешьте за 3 часа до сна
Можно выпить стакан кефира перед сном
Читайте также о том, от каких блюд в Новый год лучше отказаться.
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