Резолюция ООН, которая осуждает признание Иерусалима столицей Израиля, - это победа еврейского государства. Так считают в израильском правительстве. И в то же время не принимают этот документ всерьез. Почему - расскажет Сергей Ауслендер.

Почти три недели прошли с момента нашумевшего заявления Трампа о признании Иерусалима израильской столицей. Страсти кипят нешуточные, но пока только на словах. И больше других высказывается турецкий президент. Для него тема Иерусалима - особенная.

"Хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты внимательно посмотрели на эту ситуацию. Правильным проявлением воли господина Трампа было бы, если бы Соединенные Штаты сказали себе: "Если все страны говорят "нет", то значит, они никогда не поедут в Иерусалим, и нам лучше отступить от неправильного шага, который мы сделали", - считает Реджеп Эрдоган, президент Турции.

Собственно говоря, никакого шага Соединенные Штаты еще и не сделали. Заявление Трампа сродни утверждению, что Волга впадает в Каспийское море. Еще в 1995 году конгресс признал Иерусалим столицей Израиля, приняв соответствующий закон. И перенос посольства стал просто технической проблемой. Поэтому, ни в Израиле, ни в Вашингтоне особо не тревожились по поводу голосования в ООН. По его итогам воздержавшихся было гораздо больше, чем обычно. Немало и тех, кто вообще не стал принимать в этом участия, как, например, Украина.

"Резолюция генассамблеи ООН не имеет никакой силы над решением суверенного государства о признании Иерусалима столицей. Резолюция была абсолютно ни к месту. И правы те страны, которые сказали: мы вообще в этом не участвуем, не хотим быть клоунами в этом представлении", - говорит Александр Непомнящий, политолог.

Трамп явно пошел на обострение, особенно когда заявил перед голосованием в ООН, что лишит финансирования те государства, которые проголосуют против признания. В Израиле последовали его примеру и премьер-министр объявил, что Иерусалим выходит из состава ЮНЕСКО из-за его антиизраильской позиции.

"В конце недели я поручил Министерству иностранных дел выйти из состава ЮНЕСКО. Считаю это необходимым шагом, учитывая предвзятое, однобокое и абсурдное отношение этой организации к нам, а также на фоне нерушимой позиции США в ООН, которую мы приветствуем", - говорит Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

А тут еще Румыния заявила, что собирается перенести посольство в Иерусалим. Дания сокращает финансирование палестинских организаций. Не разверзлись и врата ада, которые ХАМАС обещал открыть для Израиля. Все закончилось потасовками с военными и парой ракетных обстрелов, которые сразу прекратились после мощных ответных ударов израильской армии.

Момент для Иерусалима сложился исключительно удачный. Впервые за долгие годы в Белом доме президент с ярко выраженной произраильской позицией.

А среди извечных врагов-арабов разброд. Одни, как Саудовская Аравия, например, озабочены противостоянием с Ираном, другие, как Ирак или Сирия - своими внутренними проблемами. Палестино-израильский конфликт, который долгие годы был едва ли не главной проблемой мирового сообщества в одночасье стал второстепенным.