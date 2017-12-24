Защититься от хакеров поможет "мобильный сторож". Это новое антишпионское приложение. Его разработал американский программист и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Программа называется Haven и, по словам автора, она может быть полезна журналистам и правозащитникам.

Приложение сообщит, если в охраняемое пространство проникли посторонние: на смартфон придет зашифрованное сообщение, и человек сможет удаленно наблюдать за тем, что происходит.