Эдвард Сноуден презентовал защиту против хакеров [ Редактировать ]
Защититься от хакеров поможет "мобильный сторож". Это новое антишпионское приложение. Его разработал американский программист и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Программа называется Haven и, по словам автора, она может быть полезна журналистам и правозащитникам.
Приложение сообщит, если в охраняемое пространство проникли посторонние: на смартфон придет зашифрованное сообщение, и человек сможет удаленно наблюдать за тем, что происходит.
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