Мир как никогда нуждается в красоте. Ею нужно восхищаться и развивать, - таков рецепт борьбы с мировыми кризисами от короля Бельгии Филиппа. Он обратился к нации по случаю Рождества Христового, которое наступит этой ночью. Сказал, что восхищение побуждает людей к творчеству и инновациям, а от этого зависит будущее демократий.

Готовятся к Рождеству и в Великобритании. Этот праздник там важнее Нового года и Пасхи. Что соберет британцев перед телевизором завтра ровно в 3 часа дня и сколько денег они тратят на рождественские подарки - в материале Светланы Чернецкой из Лондона.

Рождество в Великобритании - один из любимейших праздников. 25 декабря здесь принято обмениваться подарками, и обычно одним не ограничиваются. Поэтому массовые закупки начинаются за несколько недель до Рождества и продолжаются вплоть до Сочельника.

На знаменитой Оксфорд-стрит обычно не протолкнуться, но в эти дни - людей особенно много. Согласно опросам, среднестатистический британец тратит около пятисот фунтов на рождественский шоппинг. Это 18 тысяч гривен. Даже знаменитый Биг Бен в этот день разбудили. Часы сейчас на масштабной реставрации, но по случаю праздника целый день будут бить куранты. Не Новый год, а именно Рождество в Британии - время для подведения итогов года. Даже обращение премьер-министра страны уже вышло в эфир.

"В Рождество, когда люди во всем Соединенном Королевстве отмечают этот особенный праздник с семьями и друзьями, мы будем чувствовать себя защищенными, зная, что доблестные офицеры работают, чтобы мы были в безопасности".

Но завтра большинство, если не все британцы, прильнут к экранам телевизоров, чтобы услышать другое обращение. С традиционной Рождественской речью выступит Королева. Сразу несколько каналов будут транслировать это ровно в три часа дня. Свою речь Елизавета Вторая пишет собственноручно, без чьей-либо помощи. И хотя обращение записывают накануне, содержание держат в строжайшем секрете.

Впрочем, вряд ли Ее Величество обойдет вниманием террористические атаки в стране. В этом году было 5 нападений джихадистов, в которых погибли 30 человек. Также королева наверняка упомянет пожар в Лондонской Грэнфел-Тауэр, тогда жертвами стали более 70 человек. Обычно, Елизавета Вторая напоминает о духовной составляющей Рождества, вспоминает людей, которые в этом году стали для нее источником вдохновения.