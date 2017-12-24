В Ирландии пенсионеры поженились, чтобы уйти от налогов [ Редактировать ]
Как готовятся к Рождеству в Лапландии и Вифлееме? Что за странный объект пролетел ночью над Калифорнией? И где можно отведать имбирных устриц? Об этом и не только - в нашем обзоре.
Первый полет. В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию. Он предназначен для тушения пожаров и спасательных операций в море, ведь машина может передвигаться и по воде.
Однако не исключают и применение в военных целях. Строили гидросамолет 8 лет. На борту помещается полсотни людей и больше 50 тонн груза. В длину аппарат почти 40 метров, столько же - по размаху крыльев.
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Опознанный летающий объект. Сотни американцев разволновались, когда стали свидетелями необычного явления в небе. Многие сняли его на видео. Но местная радиостанция поспешила успокоить - это не НЛО, а ракета.
В Калифорнии провели очередной запуск ракеты Фалькон-9 компании Space-X. На видео, предположительно - момент отделения первой ступени ракеты.
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Брак по расчету. Два ирландских пенсионера поженились, чтобы не платить налоги. Они давние друзья, хоть и разница в возрасте - 25 лет. Старший хочет оставить свой дом другу по завещанию. Однако за передачу имущества третьему лицу - пришлось бы заплатить 50 тысяч евро налогов.
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Устрицы со вкусом лимона. Такой деликатес придумал житель французского города Марен. Технологию запатентовал - ведь работал над ней 4 года в собственном гараже. Моллюсков он замачивает в лимонном соке около 12 часов. К Рождеству готовит еще имбирных и винных устриц, а на следующий год планирует сделать грейпфрутовых и сливовых.
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Санта уже в пути. Рождественский дед вылетел из своей резиденции в Рованиеми - это столица Лапландии. И отправился в кругосветное путешествие раздавать подарки. Провожали его сотни детей и взрослых. Перед отъездом - Санта пожелал всем быть добрыми и уделять больше внимания родным.
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Готовятся к Рождеству и в священном городе - Вифлееме. Именно здесь по преданию родился Исус. В городе тысячи людей встречают латинского патриарха Иерусалима. Он традиционно едет с кортежем в Вифлеем, где будет служить рождественскую мессу в Базилике Рождества Христова.
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А в берлинском зоопарке - рождественские экскурсии. Детям показывают животных, которые живут в холодном климате, вместе с Сантой белых медведей, тюленей и пингвинов. А чтобы Санта-Клаус довез подарки - нужно покормить его северных оленей. Сотрудники зоопарка не уверены, могут ли их животные летать, но что происходит с ними после закрытия - не знают.
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