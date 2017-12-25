Стюардесса российской авиакомпании выпала из самолета [ Редактировать ]
В московском аэропорту "Внуково" бортпроводница выпала из готовящегося ко взлету самолета. Об этом сообщает lenta.ru.
Издание отмечает, что инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.
Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.
Напомним, что также в Китае стюардесса выпала из самолета.
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