В ночь на вторник и утром 26 декабря в столице ожидается туман, видимость составляет 200-500 м.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации. Пресс-служба, в свою очередь, ссылается на данные Укргидрометцентра.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, а при остановке - аварийную световую сигнализацию, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение.