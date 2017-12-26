Кабмин согласовал с правительством Антигуа и Барбуды взаимную отмену визового режима.

Таким образом украинские власти сделало ещё один шаг на пути к либерализации режима поездок украинцев за пределы государства, информирует издание infoport.live.

Теперь жители Украины, Антигуа и Барбуды, которые пользуются действительными проездными документами, имеют возможность посещать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории вышеперечисленных стран на протяжении срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, Еврокомиссия выдвинула Украине условия для продолжения безвизового режима.