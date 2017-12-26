Новогодний корпоратив сотрудников одной из московских компаний завершился довольно неожиданно. Женщина завила полиции об изнасиловании со стороны коллеги, младшее ее на 4 года.

Как сообщают российские СМИ, 33-летняя женщина и раньше вступала в половой контакт с подозреваемым, но во время корпоратива что-то пошло не так.

Оставшись наедине с жертвой, мужчина стал срывать с нее одежду, включая нижнее белье, а затем изнасиловал ее.

Женщина призналась в том, что между ней и мужчиной и раньше был роман, но на этот раз половой акт был не по взаимному согласию.

Напомним, что бодибилдер изнасиловал 4-летнюю девочку, угрожая убить ее семью.