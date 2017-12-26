На новогоднем корпоративе коллега изнасиловал сотрудницу [ Редактировать ]
Новогодний корпоратив сотрудников одной из московских компаний завершился довольно неожиданно. Женщина завила полиции об изнасиловании со стороны коллеги, младшее ее на 4 года.
Как сообщают российские СМИ, 33-летняя женщина и раньше вступала в половой контакт с подозреваемым, но во время корпоратива что-то пошло не так.
Оставшись наедине с жертвой, мужчина стал срывать с нее одежду, включая нижнее белье, а затем изнасиловал ее.
Женщина призналась в том, что между ней и мужчиной и раньше был роман, но на этот раз половой акт был не по взаимному согласию.
Напомним, что бодибилдер изнасиловал 4-летнюю девочку, угрожая убить ее семью.
по теме
Изнасилование британского дипломата: детали ужасного убийства
16 декабря сотрудницу посольства Великобритании в Бейруте (Ливан) Ребекку Дайкс изнасиловали в такси, после чего ее нашли мертвой.
Изнасилование британского дипломата: убийца признался в преступлении
Сотрудницу британского посольства в Ливане Ребекку Дайкс убил таксист Uber.
Гость на свадьбе изнасиловал подружку невесты
В Ливерпуле после свадебного торжества один из гостей Томас Стил напал на 32-летнюю женщину, пока она спала в доме у подруги.
Троих футболистов подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Испанская полиция задержала трех подозреваемых в изнасиловании 15-летней девушки.
В Одессе парень изнасиловал и жестоко убил одноклассницу
В Одессе молодой человек изнасиловал и убил свою бывшую одноклассницу.