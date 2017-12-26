Головне розвідувальне управління Росії у 2014 році запустило у соцмережах кампанію з дискредитації Майдану. Про це йдеться у секретному звіті російського відомства, який опинився у розпорядженні авторитетного американського видання The Washigton Post.

Уже з наступного дня після втечі Януковича, агенти російського ГРУ створили безліч "фейкових акаунтів" на платформах Facebook і Вконтакте. Ці "персонажі" мали представляти простих людей з усієї України, які нібито розчарувались у протестах на Майдані - йдеться у матеріалі.

Росіяни створили в соціальних мережах більше 30 "українських" груп. Так вони хотіли вплинути на широку громадськість, щоб розпочати військові дій, які почалися із захоплення кримського парламенту 27 лютого.