У Криму обшукали будинок шкільного психолога [ Редактировать ]
В окупованому Криму знову обшуки. Цього разу російські силовики увірвалися в оселю шкільного психолога Асене Місіратової в Сімферополі. Також спецслужби перевірили будинок її родичів, що мешкають за 10 кілометрів від Асене. Як повідомляє громадське об'єднанння "Кримська солідарність" - обшук уже закінчили.
Шукали, нібито, докази причетності жінки до пошкодження газопроводу на південному узбережжі півострова. Нічого не знайшли.
"Без 15 семь постучались в дверь, вернее позвонили, и попросили убрать детей в зал, нас отвели в кухню, сказали предоставить все документы, телефон, компьютер, они это все изучали, смотрели, потом составили какой то протокол, и начали проводить обыск начиная с кухни. По поводу взрыва как это - электростанции - газопровода, - да. В Алуште и Алупке", - говорить Асене Місіратова, жителька Сімферополя.
по теме
Керченский мост переименовали
Завершилось голосование за название моста, строящегося между анексированным Крымом и Россией.
Тухлые яйца и просроченная водка: как в супермаркетах Киева сбывают неликвид
Украинские супермаркеты под видом акций избавляются от некачественных продуктов.
Максим из Вольногорска с тяжелой травмой нуждается в реабилитации в Израиле
Максим Вдовин из Днепропетровской области в 2015 году Максим получил тяжелую черепно-мозговую травму и травму конечностей. Он перенес сложные операции, но на реабилитацию не было возможности.
В Киеве "автоледи" создала пробку на тротуаре
Неправильно припаркованный автомобиль горожанам пришлось обходить по очереди.
Девушка подарила маме зеркало, в котором отразился другой подарок (видео)
Девушка из калифорнийского городка Риверсайд сделала рождественский сюрприз матери.