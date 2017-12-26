В окупованому Криму знову обшуки. Цього разу російські силовики увірвалися в оселю шкільного психолога Асене Місіратової в Сімферополі. Також спецслужби перевірили будинок її родичів, що мешкають за 10 кілометрів від Асене. Як повідомляє громадське об'єднанння "Кримська солідарність" - обшук уже закінчили.

Шукали, нібито, докази причетності жінки до пошкодження газопроводу на південному узбережжі півострова. Нічого не знайшли.

"Без 15 семь постучались в дверь, вернее позвонили, и попросили убрать детей в зал, нас отвели в кухню, сказали предоставить все документы, телефон, компьютер, они это все изучали, смотрели, потом составили какой то протокол, и начали проводить обыск начиная с кухни. По поводу взрыва как это - электростанции - газопровода, - да. В Алуште и Алупке", - говорить Асене Місіратова, жителька Сімферополя.