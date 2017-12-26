Дочь Эминема шокировала откровенным снимком (фото) [ Редактировать ]
Дочь Эминема Хейли опубликовала на своей странице в Instagram предпраздничный снимок, на котором похвасталась подтянутой фигурой и накачанным прессом. Кроме того, топ девушки был настолько коротким, что из-под него выглядывала грудь.
Фотографию Хейли подписала: "С днем рождения меня".
Мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюса Мэтерса III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они снова поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.
Напомним, ранее мы писали, что Рианну и Эминема перепел попугай.
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