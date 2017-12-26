Дочь Эминема Хейли опубликовала на своей странице в Instagram предпраздничный снимок, на котором похвасталась подтянутой фигурой и накачанным прессом. Кроме того, топ девушки был настолько коротким, что из-под него выглядывала грудь.

Фотографию Хейли подписала: "С днем рождения меня".

Мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюса Мэтерса III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они снова поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.

Напомним, ранее мы писали, что Рианну и Эминема перепел попугай.