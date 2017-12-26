Икра - это неотъемлемый атрибут новогоднего стола. Поэтому важно выбрать хорошую, натуральную и качественную икру.

Какой бывает красная икра?

В украинских магазинах можно встретить икру разных рыб. Она отличается по цвету и размеру.

Чавыча: крупные икринки (до 7-9 мм в диаметре) красно-оранжевого цвета с нежной оболочкой, вкус с остринкой.

Кета: крупные икринки (до 5-7 мм в диаметре) насыщенного янтарного цвета с плотной оболочкой, сливочный привкус.

Горбуша: икринки среднего размера (3-5 мм) ярко-оранжевого цвета с мягкой оболочкой, привычный вкус.

Кижуч: мелкие икринки (2-3 мм) ярко-красного цвета с упругой оболочкой, горьковатый вкус.

Нерка: мелкие икринки темно-красного цвета с упругой оболочкой, горьковатый вкус.

Форель: самые маленькие икринки (до 2 мм) светло-оранжевого цвета с упругой оболочкой, горький привкус.

Традиционно лучшей по вкусовым качествам считается икра кеты и горбуши.

Можно ли определить хорошую икру по банке?

Можно.

На банке обязательно должен быть указан производитель, ГОСТ или ТУ, вид рыбы (если икра первого сорта), состав, срок годности (без использования дополнительных консервантов - от 8 месяцев до года). Хорошо, если производитель находится близко от места вылова рыбы.

Идеальный состав - максимально лаконичный: икра, соль. Допускается содержание растительного масла и минимальное - консервантов. Лучше, если это будет только сорбиновая кислота E200. Если в продукте нет консервантов, тогда икра пастеризованная, что гораздо полезнее для здоровья.

Маркировка на крышке жестяной банки должна быть выпуклой, а не вогнутой (последнее - признак подделки).

Ищите три ряда знаков: дату изготовления икры, ассортиментный знак "ИКРА" и номер завода с номером смены и индексом рыбной промышленности "Р".

Жестяная банка не должна быть помятой или вздутой.

Если вы покупаете икру в стекле, у вас есть хорошая возможность рассмотреть икринки. Идеал - чистые, одинаковые по цвету и размеру, с минимальным количеством джуса или без него.

Объем джуса в жестяной банке можно определить, если ее потрясти. Плохо, если вы почувствуете всплески и движение икры внутри.

Для икры, упакованной в пластиковый контейнер, действуют те же правила. На упаковке должна быть вся необходимая информация.

Икра в магазине должна храниться в холодильнике.

А что насчет покупки икры на развес?

Если вы покупаете не у сомнительных продавцов на рынке, а в специализированных рыбных отделах в супермаркетах, почему бы и нет? Но помните, что иногда таким образом продают некондиционнную икру.

Развесная икра быстрее портится. Она не защищена от внешних воздействий, в том числе от вредоносных бактерий.

Нерест лососевых и промысел, как правило, происходят в июле-августе. Поэтому икру на развес рекомендовано приобретать по ноябрь включительно.

Качественная икра должна быть рассыпчатой. Простой тест: хорошо, когда икринки падают с ложки по одной, плохо - большим комком.

Как узнать подделку?

Искусственную икру делают из яиц, молока, желатина, с применением красителей. Вкус и полезность этого продукта не сравнить с оригиналом. А вот внешне они могут выглядеть очень похоже.

Распознать подделку можно так:

Попробуйте раздавить икринку пальцем. Настоящая легко раздавится, искусственная - с трудом, она очень плотная.

У подделки бывает резкий рыбный запах, напоминающий селедку.

Если бросить икру в воду, она станет оранжевой.

В икринках нет глазков-зародышей.

Подделка прилипает к зубам.

Низкая цена. Даже если продавец говорит, что это "предложение неслыханной щедрости" только в честь праздника, лучше не рискуйте.

А как определить испорченную икру?

Как правило, она становится очень темной и приобретает неприятный резкий запах.

Если вы с трудом можете раскусить икринки, они лопаются во рту с характерным щелчком, значит, икра перезревшая. Зачастую ее добывают уже на нерестилище браконьеры.

Испорченная (не только просроченная, но и приготовленная с нарушением санитарных норм и технологий) икра может привести к отравлению. В ней развиваются патогенные бактерии, в том числе кишечная палочка и стафилококк.

Читайте также о том, от каких блюд лучше отказаться.