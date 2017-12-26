Вандалы обрисовали Одессу антисемитскими надписями (фото) [ Редактировать ]
Несколько зданий в центре Одессы, связанных с еврейской тематикой, вандалы обрисовали антисемитскими надписями. Об этом сообщает "Таймер".
Так. от действий хулиганов пострадало здание областного архива, которая в прошлом была синагогой и, которую планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".
Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на ул. Большая Арнаутская.
По факту антисемитских надписей на объектах Еврейского наследия в Одессе открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).
"Несмотря на основания считать, что эти надписи очередные элементы антигосударственных провокаций в регионе, тем не менее, надеюсь, негодяи будут установлены и понесут должное наказание", - отметил он на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Италии разгорелся антисемитский скандал.
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