Несколько зданий в центре Одессы, связанных с еврейской тематикой, вандалы обрисовали антисемитскими надписями. Об этом сообщает "Таймер".

Так. от действий хулиганов пострадало здание областного архива, которая в прошлом была синагогой и, которую планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".

Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на ул. Большая Арнаутская.

По факту антисемитских надписей на объектах Еврейского наследия в Одессе открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

"Несмотря на основания считать, что эти надписи очередные элементы антигосударственных провокаций в регионе, тем не менее, надеюсь, негодяи будут установлены и понесут должное наказание", - отметил он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Италии разгорелся антисемитский скандал.