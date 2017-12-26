Американская актриса Хезер Мензес-Урих, известная по роли в классическом фильме "Звуки музыки", скончалась в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Variety.

По словам сына актрисы, Райана Ерича, у его матери недавно диагностировали рак.

"Она была актрисой, балериной и любимой женщиной, которая жила полной жизнью. Она не мучалась, но около четырех недель после того, как у нее нашли рак мозга в терминальной стадии, она испустила последний вздох на этой Земле", - заявил он.

Фильм "Звуки музыки" вышел в 1965 году.

Главные роли в нем исполнили Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер, а Мензес-Урих снялась в роли Луизы - одной из дочерей главного героя. Актриса также снялась в фильмах "Гавайи" (1966), "Пираньи" (1978), "Угроза исчезновения видов" (1982).

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