В небе над Одессой "промчался" НЛО (видео) [ Редактировать ]
В небе над Одессой в ночном небе появилась светящаяся воронка. Облако повисело над Морвокзалом и исчезло.
Фото публикуют пользователи социальной сети.
Объект видели из разных районов города, начиная с поселка Котовского и заканчивая рынком "7 километр".
Напомним, что астронавт с борта МКС "словил" НЛО.
по теме
В Одессе пьяный водитель протаранил витрину супермаркета (видео)
Водитель вел себя агрессивно и был явно пьян. Позже полиция выяснила - парню 26 лет.
Чиновница Одесского горсовета разъезжала по городу в нетрезвом виде
Во время составления протокола Диана Тирновенко не стеснялась в выражениях и буквально поливала копов нецензурной бранью.
В Одессе водитель пытался заехать в супермаркет (фото)
В Одессе пьяный водитель Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ и разбил витрину магазина, пытаясь въехать в супермаркет.
Чиновница мэрии Одессы попалась пьяной за рулем
В Одессе чиновница мэрии попалась пьяной за рулем. Когда ее остановили полицейские - женщина вела себя агресивно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, снимавшего все на камеру.
В Одессе прошел чемпионат среди ветеранов АТО "Сила Нации"
Все, что не убивает, делает нас сильнее. В Одессе в спортивных дисциплинах сегодня соревновались ветераны АТО: те, которые в боях на Донбассе получили тяжелейшие травмы.