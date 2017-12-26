В Одессе прошел чемпионат среди ветеранов АТО "Сила Нации"

Все, что не убивает, делает нас сильнее. В Одессе в спортивных дисциплинах сегодня соревновались ветераны АТО: те, которые в боях на Донбассе получили тяжелейшие травмы.