Под колпаком. Об украинцах, которые выезжают заграницу, теперь будут знать. Соответствующую информацию предоставят мобильные операторы. Об этом идёт речь в меморандуме, подписанном с Мин-эконом-развития.

Отчеты ежеквартальные, в них попадут абоненты, которые пробыли в других странах более суток. Планируют вести также учет длительности пребывания за границей. Информацию, как уверяют, будут передавать в обезличенном и сводном виде.