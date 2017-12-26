Под колпаком: мобильные операторы будут вести учет длительности пребывания украинцев за границей [ Редактировать ]
Под колпаком. Об украинцах, которые выезжают заграницу, теперь будут знать. Соответствующую информацию предоставят мобильные операторы. Об этом идёт речь в меморандуме, подписанном с Мин-эконом-развития.
Отчеты ежеквартальные, в них попадут абоненты, которые пробыли в других странах более суток. Планируют вести также учет длительности пребывания за границей. Информацию, как уверяют, будут передавать в обезличенном и сводном виде.
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