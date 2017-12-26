У Украины есть 120 дней, чтобы усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Напомню, 22 декабря в Белом доме заявили, что президент США принял решение временно прекратить предоставление Украине торговых преференций для некоторых видов продукции. Из-за недостаточной защиты интеллектуальных прав. Сейчас режим беспошлинной торговли применяется для 3-х с половиной тысяч видов продукции из Украины.