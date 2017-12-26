В Индии в автокатастрофе погибла украинка [ Редактировать ]
В ДТП в Индии погибла гражданка Украины. Автомобиль перевернулся на скоростной трассе возле города Матхура. Люди в машине возвращались в Дели после посещения Тадж-Махала. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Украинка умерла по дороге в больницу. Еще одну нашу гражданку и местную жительницу - госпитализировали. Информацию о гибели украинки подтвердили в МИДе.
"Одна з громадянок України загинула. Інша - отримала незначні травми і, наразі, перебуває в лікарні міста Матхура. Стан її здоров'я, за словами лікарів, задовільний. Консульські співробітники підтримують контакт з керівництвом поліції міста Матхура і постраждалою громадянкою. Тим часом триває підготовка документів про смерть загиблої громадянки України, необхідних для перевезення її тіла до України", - сообщил Василий Кирилич, представитель ДКС МИД Украины.
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