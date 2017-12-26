В Ривне арестовали янтаря на 16 миллионов гривен [ Редактировать ]
В Ривне - городской суд арестовал янтарь, изъятый правоохранителями. Общий вес камней - свыше полутора тонн. Приблизительная стоимость - 16 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал спикер ГПУ Андрей Лысенко. Арестованы также помпы, с помощью которых старатели незаконно добывают солнечный камень. Весь янтарь был изъят во время обысков в Ривненском, Дубровицком и Сарненском районах.
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Заарештовано також мотопомпи, за допомогою яких копачі незаконно добували сонячне каміння.
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