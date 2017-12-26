В Днепропетровской области чиновники развлекались отстрелом лебедей [ Редактировать ]
Самосудом едва не закончилась охота для пьяной компании в Днепропетровской области. В одном из сел подвыпившие охотники расстреляли белых лебедей. В итоге браконьерами все же занялась полиция.
Пьяных браконьеров с убитыми птицами в руках застали местные жители. Говорят, на берегу водоема трое мужчин ждали - пока четвертый тащил уже мертвых лебедей.
"- Вони он самі плавали, а що подохли?
- А що, ви голодні?
- Та ні.
- Не доїдаєте?
- Та ні.
- А як це називається?
- Санітарний відстріл".
Мужчины возвращались с охоты. Добыли четырех фазанов. Но - видимо - этого им показалось мало. Увидели лебедей на водоеме - и решили пострелять, забавы ради. Убили самку с птенцами.
"Конечно жалко, в мене ще дочка не знает, плакать будет", - говорит Анна Говоруха, жительница села Письмечево.
"Страшно, конечно. Идешь, как бахнет, бывает, днем. Среда, четверг, субота - слышно как стреляют", - рассказывает Наталья, жительница села Письмечево.
Среди браконьеров был - председатель ревизионной комиссии областного отделения общества охотников и рыболовов. Вместе с ним "развлекались" - местный лесник и двое сотрудников банка.
"Не мали права - це сто відсотків, тому що лебеді відносяться до червонокнижних птахів і відстріл заборонений", - говорит Алексей Сафонов, председатель Письмечевского сельсовета.
Коллеги из общества охотников и рыболовов называют этот поступок - преступлением. На правонарушителей в тот же день составили админпротокол. Теперь браконьерам придется заплатить - как минимум 12 тысяч гривен штрафа. Из четверых - мы нашли одного - Андрея Адамова - председателя ревизионной комиссии общества охотников и рыболовов. Уверяет - все, что о нем говорят - неправда.
"Я лебедів не стріляв, це я кажу вам, як перед Богом свят. Неприємно, що оці прокльони, які на мою сім'ю і на моїх дітей. Ну, надо думать, що казать і не всьому вірить, що там пишуть", - заявляет Андрей Адамов, председатель ревизионной комиссии областного отделения Украинского общества охотников и рыболовов.
Кто стрелял - выясняют правоохранители. По факту убийства птиц открыто уголовное производство. У охотников конфисковали 4 ствола. В полиции обещают аннулировать их разрешения на оружие - навсегда. Но экологи в такое наказание - не очень-то верят. Говорят, для представителей областного общества закон давно не писан.
"Она обросла теми самыми знакомствами с прокурорами, с судьями с правоохранительным органами. Что когда начинаешь с ними бороться и пытаться их привлечь к ответственности за те правонарушения, которые они делают - за них вступается очень такой весомый, в погонах", - говорит Татьяна Лампик, председатель общественного совета при Экологической инспекции в Днепропетровской области.
А еще - могут откупиться. За месяц областная организация охотников и рыболовов собирает со своих членов до трех миллионов гривен.
"На сегодняшний день, действительно УООР стал коммерческой структурой. И это все знают и видят", - говорит Александр Свиренко, заместитель начальника отдела антикоррупционной политики Днепропетровского областного совета.
После инцидента в селе Письмечево деятельность общества заинтересовала областной совет. Уже в ближайшее время на сессию вынесут вопрос о лишении организации - права пользоваться охотничьими угодьями.
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