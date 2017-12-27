В Сирии террористы сбили военный самолет [ Редактировать ]
26 декабря, в Сирии погиб летчик военного самолета, который сбили террористы. Об этом сообщает агентство SANA.
"Летчик погиб в результате крушения военного самолета после обстрела вооруженными террористическими организациями в северной части провинции Хама", - говорится в сообщении.
Напомним, что самолеты России разбомбили деревню в Сирии.
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