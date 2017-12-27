26 декабря, в Сирии погиб летчик военного самолета, который сбили террористы. Об этом сообщает агентство SANA.

"Летчик погиб в результате крушения военного самолета после обстрела вооруженными террористическими организациями в северной части провинции Хама", - говорится в сообщении.

Напомним, что самолеты России разбомбили деревню в Сирии.