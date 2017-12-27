"Королева в шоке": невеста принца Гарри сделала непристойную выходку [ Редактировать ]
Невеста принца Гарри актриса Меган Маркл во время рождественской службы сделала непристойную выходку - по пути на службу показала язык. Фото тут же разлетелось в сети.
Королевская семья решила пока проигнорировать это фото. Никаких комментариев и громких высказываний не было.
Пользователи в интернете считают, что Меган Маркл позволила себе фривольности.
Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон 2017-го года. А все после того, как Маркл стала невестой принца Гарри. За каждым ее выходом и поступком теперь пристальна следит пресса и весь мир.
FOTOĞRAFIN AZİZLİĞİ Meghan Markle kilise çıkışında halkı selamlarken çekilen bu kareyle adeta fotoğrafın azizliğine uğradı. Prens Harry ile kalabalık arasında yürürken Markle, objektiflere kısa bir an da olsa böyle yansıdı. #meghanmarkle #bridetobe #princeharry #tongue #turkey #bittermagazine
Публикация от Bitter (@bitterdergi)
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл 27 ноября объявили о своей помолвке. Читайте также о том, где и когда будет праздноваться королевская свадьба.
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