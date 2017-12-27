Невеста принца Гарри актриса Меган Маркл во время рождественской службы сделала непристойную выходку - по пути на службу показала язык. Фото тут же разлетелось в сети.

Королевская семья решила пока проигнорировать это фото. Никаких комментариев и громких высказываний не было.

Пользователи в интернете считают, что Меган Маркл позволила себе фривольности.

Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон 2017-го года. А все после того, как Маркл стала невестой принца Гарри. За каждым ее выходом и поступком теперь пристальна следит пресса и весь мир.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл 27 ноября объявили о своей помолвке. Читайте также о том, где и когда будет праздноваться королевская свадьба.